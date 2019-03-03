Son Dakika Haberleri: Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Filistin Dışişleri Bakanı...

Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Filistin Dışişleri Bakanı...

18 dakika önce

- Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin açıklamaları İSTANBUL - Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, İstanbul'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

- Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı
Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin açıklamaları İSTANBUL - Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, İstanbul'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:47 Kaynak: AA

İstanbul, Dışişleri Bakanı, Avrupa, Filistin, Güncel
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