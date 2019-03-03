Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Filistin Dışişleri Bakanı...
18 dakika önce
- Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'nin açıklamaları İSTANBUL - Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, İstanbul'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.
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Riad Malki'nin açıklamaları İSTANBUL - Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, İstanbul
'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:47 Kaynak: AA
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