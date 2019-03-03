Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Kemer Al-Khatip
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- Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in ailesi Aileye Filistin Devlet Başkanlığı Nişan Madalyası takdim edilmesi Aile fotoğrafının çekilmesi İSTANBUL - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından geçen yıl vefat eden Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim...
- Filistin İstanbul
Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in ailesi
Aileye Filistin Devlet Başkanlığı Nişan Madalyası takdim edilmesi
Aile fotoğrafının çekilmesi
İSTANBUL - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas
tarafından geçen yıl vefat eden Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in ailesine Filistin Devlet Başkanlığı Nişan Madalyası takdim edildi. Al-khatib'in eşi Kemer
Al-Khatip, takdim için bakanlara teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:59 Kaynak: AA
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