Son Dakika Haberleri: Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Kemer Al-Khatip

Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Kemer Al-Khatip

9 dakika önce

- Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in ailesi Aileye Filistin Devlet Başkanlığı Nişan Madalyası takdim edilmesi Aile fotoğrafının çekilmesi İSTANBUL - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından geçen yıl vefat eden Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim...

- Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in ailesi
Aileye Filistin Devlet Başkanlığı Nişan Madalyası takdim edilmesi
Aile fotoğrafının çekilmesi
İSTANBUL - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından geçen yıl vefat eden Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in ailesine Filistin Devlet Başkanlığı Nişan Madalyası takdim edildi. Al-khatib'in eşi Kemer Al-Khatip, takdim için bakanlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:59 Kaynak: AA

Kemer, Mahmut Abbas, İstanbul, Filistin, Güncel
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