Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ederken, bazı ülkeler salgının daha fazla yayılmasını engellemek adına yeni tedbirler aldı.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ederken, bazı ülkeler salgının daha fazla yayılmasını engellemek adına yeni tedbirler aldı.

Sırbistan'da son 24 saatte 408 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülke genelinde virüs bulaşanların sayısı 4 bin 873'e yükseldi. Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 5 artarak 99 oldu.

Ortodoks inancına sahip kişilerin yoğun bulunduğu Balkanlar'da hafta sonu kutlanacak Paskalya nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'ın da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçeceği bildirildi. Buna göre, cuma günü 17.00'den salı günü 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği İrinej ile telefonda görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçen hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağına dini törenler nedeniyle ara verilmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, ülke genelinde Kovid-19 bulaşan sağlık çalışanlarının sayısının 557 olduğunu, bunların 360'ının hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

İtalya'nın komşularından Slovenya'daki can kaybı 61'e yükselirken, vaka sayısı 28 artarak 1248'e ulaştı. Slovenya'da yeni vaka sayılarında gözlenen düşüş bugün de devam etti.

Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü, salgının boyutunu daha iyi gözlemlemek amacıyla ülke genelinde "rastgele" antikor testleri uygulanması kararı aldığını açıkladı.

Hırvatistan'daki Kovid-19 vakalarının sayısı 1704'e, can kaybı ise 31'e çıkarken başkent Zagreb'deki bir yaşlı bakımevindeki 3 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Avusturya'da spor etkinliklerinde tedbirler gevşetiliyor

Kovid-19 vakalarının sayısının 14 bin 286, can kayıplarının ise 393 olarak açıklandığı Avusturya'da tedbirlerin gevşetilmesi yönünde harekete geçen hükümet, spor alanında da bazı önlemleri esnetme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı Werner Kogler, tenis, golf, binicilik gibi dış mekan sporlarının 1 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyularak yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Kogler, çeşitli alanlardaki profesyonel sporcuların antrenman yapmalarına olanak sunulacağını, özellikle Birinci Futbol Ligi takımlarının gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayabileceğini belirterek, antrenmanlar öncesinde tüm sporcuların Kovid-19 testi yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Uzun bir süre tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz yapılacağını belirten Kogler, mayıs sonu gibi futbol ligi maçlarının yeniden yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Çekya'da okullar yaz tatiline kadar kapalı kalacak

Vaka sayısının 6 bin 151, can kaybının ise 163'e yükseldiği Çekya'da, okulların yaz tatili öncesinde tam olarak açılmayacağı duyuruldu.

Hükümet, yalnızca belirli sınavlara katılacak öğrencilere okul kapılarının açılacağını bildirdi.

Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Charmaine Gauci, ülkede 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayının 399'a çıktığını söyledi.

Bugüne kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği Malta'da, son 24 saatte tespit edilen 6 yeni vakadan 3'ünün Hal Far'daki göçmen merkezinde kalan düzensiz göçmenler olduğu açıklandı.

İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 170 kişi artarak 1203'e yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayı da 11 bin 927 olarak kaydedildi.

Kovid-19'a dair verilerin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 26 bin 336/1221, Portekiz 18 bin 91/599, Polonya 7 bin 408/268, Romanya 7 bin 216/362, Norveç 6 bin 740/145, Danimarka 6 bin 681/309, Finlandiya 3 bin 237/72, Yunanistan 2 bin 170/101, Macaristan 1579/134, Bosna Hersek 1110/41, Kuzey Makedonya 974/45, Bulgaristan 735/36, Arnavutluk 494/25, Kosova 387/9, Karadağ 288/4."

Sırbistan Karadağ, Makedonya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:22 Kaynak: AA

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