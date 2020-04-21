Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bazı Avrupa ülkeleri, daha önce aldıkları tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen bazı Avrupa ülkeleri, daha önce aldıkları tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Olağanüstü halin (OHAL) sürdüğü Sırbistan'da bugünden itibaren pazar yerleri açıldı, terziler ve tamirciler yeniden çalışmaya başladı.

Cuma günü saat 17.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı bugün saat 05.00'te sona ererken, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, 3,5 gün süren yasağa uymayan 1000'e yakın kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

İtalya'nın komşularından Slovenya'da son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, 77 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 9 artarak 1344'e yükseldi. Sloven hükümeti, firma likiditelerinin korunmasına ilişkin 2,8 milyon avroluk destek paketi hazırladığını duyurdu.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 48'e, vaka sayısının ise 1908'e çıktığını belirterek son dönemde ölü ve vaka sayısında gözlenen azalmadan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Almanya'da "Oktoberfest" iptal edildi

Almanya'da salgınla mücadele kapsamında hükümet tarafından alınan önlemler arasında maske takma zorunluğu getirilmemesine rağmen, bazı eyaletleler ve yerel yönetimler bu yönde karar almayı sürdürdü.

Saksonya, Thüringen, Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda ağız bölgesini kapatma zorunluğu getirilmesinin ardından Baden-Württemberg ve Saksonya-Anhalt eyaletleri de benzer kararlar aldı. Berlin eyalet yönetiminin de bugünkü toplantıda konuyu ele alacağı bildirildi.

Öte yandan, Bavyera'da geleneksel olarak eylül sonunda düzenlenen "Oktoberfest" adlı festivalin, Kovid-19 salgınından dolayı bu yıl iptal edildiği bildirildi. Eyalet Başbakanı Markus Söder, Kovid-19'a karşı aşı bulunmadan Oktoberfest'in düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Almanya'daki ligler mayısta "seyircisiz" oynanabilir

Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ve Bavyera Başbakanı Söder, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 9 Mayıs'tan itibaren karşılaşmaların belirli koşullar altında seyircisiz oynanabileceğinin düşünebileceğini açıkladı.

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer de prensip olarak Bundesliga'da maçların seyircisiz oynanmasına olumlu baktığını belirterek "Seyircisiz maçların oynanması hiçbir maçın oynanmamasından daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Kulüpler Birliği (DFL), hükümetin büyük çaplı etkinlikleri 31 Ağustos'a kadar yasaklamasının ardından perşembe günü yapılacak toplantıda karşılaşmaların seyircisiz oynanıp oynanmayacağını görüşecek.

Karadağ'dan İtalya'ya destek

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, salgından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya ile dayanışma içinde olduklarını söyleyerek İtalya'daki yaşlı nüfusu Karadağ'ın kıyı şehirlerinde misafir edebileceklerini ifade etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile irtibat halinde olduklarını aktaran Markovic, "Durum kontrol altına alındığında, özellikle Lombardiya'daki yaşlı nüfusu kıyı şehirlerimizde misafir edeceğiz." dedi.

Öte yandan, Vatikan'daki toplam vaka sayısı 9'a yükselirken, son vakanın ofiste temas kurduğu tüm kişilerin testlerinin de negatif çıktığı bildirildi.

"Worldometer" internet sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka/can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 28 bin 63/1436, İsveç 15 bin 322/1765, Avusturya 14 bin 873/491, Polonya 9 bin 737/385, Romanya 9 bin 242/482, Danimarka 7 bin 695/364, Norveç 7 bin 156/182, Çekya 6 bin 914/196, Sırbistan 6 bin 890/130, Finlandiya 4 bin 14/98, Macaristan 2 bin 98/213, Bosna Hersek 1342/51, Kuzey Makedonya 1231/55."

Almanya, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 22:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]