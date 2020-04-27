Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ederken salgın hızının yavaşladığı bazı Avrupa ülkeleri tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürüyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ederken salgın hızının yavaşladığı bazı Avrupa ülkeleri tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürüyor.

Avusturya'da gelecek hafta itibariyle anaokullarının yeniden açılacağı açıklandı. Sınıflarda öğrenci sınırlamasına gidilecek okullarda, öncelik çalışan ebeveynlerin çocuklarına verilirken, gelecek yıl ilkokula başlayacak çocuklar da her gün düzenli olarak kreşe gidebilecek.

Diğer çocukların ise haftada iki ya da 3 gün gelmelerine izin verilecek.

Çekya'da, geçen hafta başlayan Kovid-19 ile mücadele için uygulanan tedbirleri esnetme adımları sürdürülüyor.

Ülkede 2 bin 500 metrekareye kadar olan iş yerleri ve spor merkezleri katı hijyen kurallarına uymak koşuluyla yeniden hizmete açıldı.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, temmuz ayından itibaren vatandaşların Avusturya ve Slovakya'ya seyahat edebileceklerini söyledi.

Petricek, İtalya, ABD, Fransa gibi salgının çok etkili olduğu ülkelere seyahatlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin bir şey söylemenin erken olduğunu, temmuzda Schengen bölgesinde seyahat serbestisinin sağlanmasının pek mümkün görünmediğini ifade etti.

Almanya'da maske takma zorunluluğu başladı

Almanya'nın, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den 10 milyon maske ithal ettiği bildirildi. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbaer, uçakla Leipzig'e getirilen maskelerin eyaletlere dağıtılacağını ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, maskelerin sorunlu olup olmadığına ilişkin kontrollerin Çin'de uçağa yüklenmeden önce yapıldığını kaydetti.

Schleswig- Holstein eyaleti dışında Almanya'nın tüm eyaletlerinde mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu başladı.

Frankfurt Belediyesi kentin değişik noktalarında maske dağıtırken, yaklaşık 1 milyon nüfusu bulunan Saarland eyaletinin Başbakanı Tobias Hans herkese ücretsiz 5 maske verileceğini duyurdu.

Eyaletlerde, burun ve ağız gölgesini kapatmak için atkı veya herhangi bir kumaşın da yeterli olacağı ifade edilirken, Schleswig-Holstein eyaletinde ise maske takma zorunluluğu çarşamba günü başlayacak.

Balkanlar'da da önlemleri esnetme adımları devam ediyor

Hırvatistan'da, Kovid-19 tedbirlerinin üç aşamada hafifletileceğinin duyurulmasının ardından bugün ilk aşama hayata geçirildi.

Sivil Savunma Merkezinden yapılan açıklamada, bugün itibariyle ticari faaliyet yürüten mağazaların açıldığı ifade edilerek, bu uygulamadan alışveriş merkezleri içerisinde bulunan mağazaların hariç tutulduğu belirtildi.

Toplu ulaşımın da otobüslerle faaliyete başladığı belirtildi.

Hırvatistan'da kademeli olarak 4 Mayıs ve 11 Mayıs'ta da esneme koşulları uygulanmaya devam edecek.

Sırbistan'da ise kapalı alanlardaki pazar yerleri ile kuaför, güzellik salonu ve spor salonları bugün itibariyle kapılarını açtı.

Vaka sayısının 321 olarak kaydedildiği Karadağ'da ise son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının arttığı bazı Avrupa ülkelerindeki vaka/ölüm sayıları şöyle:

"İsviçre 29 bin 61/1640, Portekiz 23 bin 864/903, İsveç 18 bin 640/2 bin 194, Avusturya 15 bin 274/549, Polonya 11 bin 761/539, Romanya 11 bin 339/631, Danimarka 8 bin 698/422, Sırbistan 8 bin 42/156, Çekya 7 bin 408/221, Finlandiya 4 bin 695/190, Macaristan 2 bin 583/280, Hırvatistan 2 bin 30/55, Bosna Hersek 1565/60, Slovenya 1402/83, Kuzey Makedonya 1386/61."

Avusturya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 03:36 Kaynak: AA

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