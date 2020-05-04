Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ederken salgının yayılma hızının yavaşladığı bazı ülkeler, tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmeye başlandığı Polonya'da, bugünden itibaren otel ve alışveriş merkezlerinin yanı sıra müze, sanat galerisi ve kütüphaneler sosyal mesafe kuralına uyulması koşuluyla yeniden hizmete girdi.

Polonya'da vaka sayısı 13 bin 937'ye, ölü sayısı da 683'e yükselirken ülkede Almanya, Çekya, Slovakya ve Litvanya gibi komşu ülkelere yönelik sınır kontrollerinin 13 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Kreşler yeniden açıldı

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 1,5 ay önce kapatılan anaokulları bugünden itibaren kademeli olarak eğitime başladı.

Salgın hastalığa karşı hayata geçirilen önlemlerin gevşetilmeye başlandığı ülkede, yaşlı bakımevlerine ziyaretlerin yapılmasına izin verildi. Risk grubundaki yaşlılara virüs bulaşmasını önlemek için yakınlarının ziyaret etmesi yasaklanmıştı.

Öte yandan engelli avukatı Hansjörg Hofer, maske kullanımında bazı engellilere tolerans gösterilmesini talep etti. Hofer, özellikle nefes darlığı ve öğrenme güçlüğü çeken kişilerin bu duruma uyum sağlamakta zorluk çektiklerini söyledi.

Avusturya'da vaka sayısı 15 bin 545'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 600'e ulaştı.

Macaristan'da da tedbirler kaldırılıyor

Çekya'da 17 Mayıs'a kadar uzatılan acil durumun daha fazla uzatılmayacağı açıklandı.

Başbakan Adrej Babis, muhalefetin 25 Mayıs'a kadar uzatılması talebine karşı çıkarak, hükümetin acil durumu uzatmayacağını söyledi.

Macaristan'da ise Kovid-19'a karşı uygulanan tedbirler bugün itibarıyla başkent Budapeşte dışında önemli ölçüde esnetilmeye başlandı.

Budapeşte dışındaki şehir ve yerleşim merkezlerinde marketler, müzeler ve hayvanat bahçeleri herhangi bir sınırlama olmadan faaliyete başladı. Restoran ve kafeler ise sadece açık teras kısmında hizmet sunabilecek.

Macaristan'da vaka sayısı 3 bin 35'e, ölü sayısı ise 351'e yükseldi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH) son 24 saatte yeni vaka tespit edilmediği bildirildi.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının arttığı bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve ölü sayıları şöyle:

"İsviçre 29 bin 981/1762, Portekiz 25 bin 524/1063, İsveç 22 bin 721/2 bin 769, Romanya 13 bin 512/803, Danimarka 9 bin 670/493, Norveç 7 bin 884/214, Finlandiya 5 bin 327/240, Yunanistan 2 bin 626/144, Bosna Hersek 1926/78, Bulgaristan 1632/74, Litvanya 1419/46, Slovakya 1413/25, Letonya 896/16."