Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa'da bazı ülkeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedbirleri geri getirirken, bazı ülkeler ise tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Avrupa'da bazı ülkeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle tedbirleri geri getirirken, bazı ülkeler ise tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.

Kuzey Makedonya'da son dönemde artan Kovid-19 vakaları ve salgına karşı alınan önlemlerin ihlal edilmesi nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı getirildi.

Hükümetin aldığı kararı açıklayan Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Üsküp, Kumanova, İştip, Kalkandelen gibi büyükşehirler ile etraflarındaki belediyelerde uygulanacak sokağa çıkma yasağının yerel saatle 21.00'de başlayacağını ve 8 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona ereceğini söyledi.

Ülkedeki diğer şehirlerde ise bugün 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı olacak. Yarın, cumartesi ve pazar günleri ise yasak 16.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.

Kuzey Makedonya'da son 24 saatte 120 yeni vaka tespit edildiği, 2 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 611'e yükselirken ölü sayısı 147 oldu.

Slovakya ve Çekya arasında sınır tamamen açıldı

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, daha önce virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmeye devam ettiğini, bu kapsamda Çekya ile Slovakya'nın sınırlarını tamamen açtığını ifade etti.

Matovic ayrıca, ülkede martta ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının kaldırılabileceğini, bu konuda gelecek hafta karar verileceğini kaydetti.

Slovakya'da bugüne kadar 1526 vaka görülürken, 28 kişi ise hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te de vakalar artıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kovid-19 hastalarının tedavisi için hastaneye dönüştürülen kitap fuarı alanı bugün kapatılıyor.

Geçici hastanenin müdürü Goran Bojovic, 3 bin yatak kapasiteli alanın gün içerisinde kapatılacağını ifade ederek, tedavisi devam eden 57 hastanın özel bir hastaneye transfer edileceğini belirtti.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) ise tedbirlerin kaldırılmasıyla vaka sayısının arttığı açıklandı. Başkent Saraybosna'daki klinik merkezinden yapılan açıklamada son 24 saatte 12 yeni vaka tespit edildiği ve sayının 2 bin 594'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 16 Mayıs'tan bu yana yeni vaka görülmeyen Saraybosna'da da bir kişide Kovid-19 tespit edildiği ifade edildi.

Bu arada, Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına geleneksel olarak düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri'nin bu yıl sınırlı programla yapılacağı duyuruldu. Merkezi törenin 28 Haziran'da yapılması planlanan 510. Ayvaz Dede Şenlikleri'nde koronavirüs tedbirlerine uyulacağı bildirildi.

Slovenya'nın Maribor kentinde bir öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Okulların 18 Mayıs'ta açıldığı ülkede, eğitim kurumlarının faaliyete başlamasının ardından öğrenciler arasında ilk kez vaka görüldüğü ifade edildi.

Saraybosna, Slovakya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 04:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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