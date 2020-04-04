Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor - Son Dakika

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, vakalar, can kayıpları ve önlemler de her geçen gün artıyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, vakalar, can kayıpları ve önlemler de her geçen gün artıyor.

Sırbistan, dün salgının başından beri en kötü gününü yaşarken, vaka sayısı 304 artarak 1476'ya, can kaybı ise 8 artarak 39'a yükseldi.

Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler alınırken, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, emniyet güçlerinin sokaklarda insanların tedbirlere uyup uymadığını kontrol edeceğini ve uymayanları cezalandıracağını duyurdu.

Sırbistan Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebic, basına yaptığı açıklamada, bugüne kadar 17 poliste Kovid-19'a rastlandığını ve 800'e yakın polisin de kendini tecrit ettiğini söyledi.

Rebic, OHAL ilanının ardından sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 631 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını aktardı.

Öte yandan Sırp futbolcu Aleksandar Prijovic ve beraberindeki bir grup arkadaşının da hükümetin aldığı tedbirlere uymadıkları için gözaltına alındıkları bildirildi.

Rusya'dan 11 uçak tıbbi yardım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Rusya'nın Sırbistan'a gönderdiği 11 uçak tıbbi malzeme yardımı, koruyucu maske ve giysilerle sağlık ekibi Sırbistan'a ulaştı.

Başkent Belgrad'daki fuar merkezinin ardından "Belgrad Arena" olarak bilinen spor salonu da "geçici hastaneye" dönüştürüldü.

Hırvatistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1079'a çıkarken, bu sabah 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 12'ye yükseldi.

Portekiz, İspanya, İtalya ve İsveç'te bulunan Hırvatistan vatandaşları, bugün hava ve deniz yoluyla ülkeye getirilecek.

Bölgenin nüfus bakımından en küçük ülkesi Karadağ'da 23 yeni vaka tespit edilirken toplam sayı 197'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Karadağ'dan daha önce Türkiye'ye getirilen 194 işçiye ilaveten, bugün de üç farklı THY uçuşuyla 479 Türk vatandaşının Adıyaman'a getirileceğini duyurdu.

Kıran, yolcuların Podgorica Havalimanı'nda uçağa binerken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Avusturya'da Paskalya için ek önlemler

Avusturya'da vaka sayısı 11 bin 781'e, can kaybı ise 168'e çıkarken, yaklaşan Paskalya tatili öncesi kapalı mekanlar ve mezarlıklara yönelik yeni kararname yürürlüğe girdi.

Buna göre aynı çatı altında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmezken, mezarlık ziyaretlerinin de sosyal mesafeye riayet edilerek en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılmasına müsaade edildi.

Paskalya süresince virüsün yayılmasını önlemek için "büyük aile toplantılarından kaçınılması" uyarısında bulunuldu.

Diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 19 bin 702/604, Portekiz 10 bin 524/266, Çekya 4 bin 194/56, Polonya 3 bin 503/73, Romanya 3 bin 183/133, Yunanistan 1613/63, Slovenya 977/22, Macaristan 687/32, Bosna Hersek 614/19, Bulgaristan 498/14, Kuzey Makedonya 430/13, Arnavutluk 333/18, Kosova 135/1"

Sırbistan Karadağ, Paskalya, Avrupa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:42 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 20:55:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve önlemleri artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]