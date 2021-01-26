Avrupa ülkelerinde orta yaş ve üzeri 150 milyon turist tatil planları yapıyor - Son Dakika

Avrupa ülkelerinde orta yaş ve üzeri 150 milyon turist tatil planları yapıyor

26.01.2021 10:30
Avrupa ülkelerinde orta yaş ve üzeri 150 milyon turist tatil planları yapıyor, System.String[]

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (TÜROFED) ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bu yıl turizm sezonundan umutlu olduklarını belirterek, "Aşılama işlemleri uygulandığı takdirde, mayıs ayı itibariyle 2019 yılının turizm verilerini yakalayamasak bile, 2020'den daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı (TÜROFED) ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bu yıl turizm sezonundan umutlu olduklarını belirterek, "Aşılama işlemleri uygulandığı takdirde, mayıs ayı itibariyle 2019 yılının turizm verilerini yakalayamasak bile, 2020'den daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Güney Ege Bölgesi'nin Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Dalyan ve Dalaman gibi şehirlerinin konaklama tesisiyle tur acenteleri yetkilileri, bu yıl turizm sezonunun iyi olmasının aşı takvimine bağlı olduğunu ifade etti. Açıklama yapan TÜROFED ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Geçen yıl turizm sezonunun nasıl geçtiğini hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bu yılın geçen seneye göre her halükarda iyi olacağını umut ediyoruz. Geçen sene konaklama tesislerinde başlatılan koronavirüs sertifikasyonu programıyla açıldık. Ağustos ve ekim arası iyi bir kısa sezon yaşandı. Güney Ege ve Marmaris turizm şehirleri ağırlıklı olarak İngiliz pazarı ile çalışır. İngiltere'nin hava limanlarını kapatması kötü etkiledi. Tabii ki 2021 yılında umudumuz var, umutsuzluk kötü bir durum. Her şey aşılama programına bağlı. Aşılama işlemleri uygulandığı takdirde, mayıs ayı itibariyle 2019 yılının turizm verilerini yakalayamasak bile, 2020'den daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Avrupalı meslektaşlarımızla sürekli görüşme halindeyiz. İngiltere, Rusya, Ukrayna, İskandinav ülkeleri ve Belçika ile görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Avrupalı büyük tur ve uçak firmaları finans konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Avrupalı turizm firmaları, finans konusunda sıkıntı yaşayınca bizi de etkiliyor. Avrupa ülkelerinde orta yaş ve üzeri 150 milyon civarında turist tatil yapma planları yapıyor. Avrupa'da aşılama programları ve seyri hızlı ilerlerse, bu yıl turizm sezonunu mutlu geçireceğimizi düşünüyorum. Aşılama süreci kısa sürede başarıya ulaşırsa elimizdeki profesyonel kadroları da tutabileceğiz. Bacasız sanayinin yükü ağır ve nitelikli personeli elimizde tutmak için el birliği içinde seferber olmalıyız" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ise "Tur acenteleri olarak yurt dışı ve yurt içinde meslektaşlarımızla görüşme halindeyiz. Aşının takviminin kısa sürede dağıtımı ve uygulanması çok önemli. Her şey aşı takvimine bağlı. Bu yıl 2019 turizm sezonunun verileri olan yüzde 60- 70 oranlarını yakalama hedefimiz var. Tüm turizmciler gibi bizler de umutluyuz. Bir an önce aşılama koordinasyonu sağlanmalıdır. Şu an için mart ayına kadar Avrupa'dan bir ön rezervasyon beklemiyoruz. İngiltere'nin 15 Şubat'a kadar kapanmaya gitmesi bizler için çok iyi oldu. Güney Ege ve Marmaris turizm şehirleri İngiliz pazarı ile çalışıyor. Şubat sonrası bir aksilik olmazsa İngiltere pazarı açılır ve bu bizler için çok iyi olur. Turizm sezonunun mayıs ayında başlamasını bekliyoruz. Çok büyük bir olay veya salgının durdurulmaması gibi bir durum olmazsa iyi bir turizm sezonu geçireceğiz" dedi.

Güney Ege, Turizm, Mayıs, Ege, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Avrupa ülkelerinde orta yaş ve üzeri 150 milyon turist tatil planları yapıyor - Son Dakika Magazin


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