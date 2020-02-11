Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne? - Son Dakika Dünya

Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne?

6 saat önce

Avusturya hükümeti otoban hız sınırını saatte 130'dan 140'a çıkaran uygulamaya son veriyor. Peki Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne?

Avrupa ülkelerinde otoyollardaki hız sınırları ne?, System.String[]

Avusturya hükümeti otoban hız sınırını saatte 130'dan 140'a çıkaran uygulamaya son veriyor. Viyana ve Salzbourg arasında Ağustos 2018'de deneme amacıyla yürürlüğe giren uygulama 1 Mart 2020'de sona erecek. Yeşillerden Çevre Bakanı Leonore Gewessler, daha önceki hükümette Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan aşırı sağcı Norbert Hofer'in getirdiği değişlikliği, "kötü bir örnek" olarak tanımladı.


Resmi verilere göre Avusturya'da kara taşımacılığının sera gazı salımındaki payı yüzde 74. Hükümet, hız sınırını yükseltmenin bu oranı da artıracağı görüşünde.

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Avusturya, Viyana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:00 
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