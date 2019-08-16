Son Dakika Haberleri: Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu
Son Dakika Dünya Haber

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu

1 saat önce

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu, System.String[]
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor.

Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden özlemle ayrılıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Avrupa Liginde Sparta Prag'ı saf dışı bıraktı!
Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'ne veda etti 90+8'de gelen gole Bakan Albayrak böyle sevindi Hong Kong'da eylemciler, ATM ve bankalardan paralarını çekerek Çin'i protesto ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]