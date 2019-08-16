Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 'hüzünlü' dönüş yolu
1 saat önce
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor
Avrupa
ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin heyecanla giriş yaptıkları Kapıkule sınır kapısından geri dönüş yolculuklarına hüzün ve gözyaşları eşlik ediyor.
Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için sevinçle geldikleri memleketlerinden özlemle ayrılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:03
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