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Avrupa ülkelerindeki gösterilerde "Bosna Hersek'te barış" çağrısı yapıldı - Son Dakika

Avrupa ülkelerindeki gösterilerde "Bosna Hersek'te barış" çağrısı yapıldı

10.01.2022 21:51
Avrupa ülkelerindeki gösterilerde "Bosna Hersek'te barış" çağrısı yapıldı

Bosna Hersek'te yaşanan siyasi kriz nedeniyle, ülkedeki bazı şehirlerin yanı sıra, Brüksel, Roma ve Londra'nın da bulunduğu birçok Avrupa kentinde "barış" çağrısıyla gösteriler düzenlendi.

Bosna Hersek'te yaşanan siyasi kriz nedeniyle, ülkedeki bazı şehirlerin yanı sıra, Brüksel, Roma ve Londra'nın da bulunduğu birçok Avrupa kentinde "barış" çağrısıyla gösteriler düzenlendi.

Bosna Hersekliler, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanında toplandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı "Biz Birlikte Bosnayız" temalı gösteride, AB kurumlarının yöneticileriyle ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya hükümetlerine hitaben hazırlanan mektup okundu.

Ülkede son aylarda meydana gelen olayların barışı tehlikeye attığını belirten katılımcılar, ülkenin bölünmesine karşı çıktıklarını dile getirdi ve Bosna'da yeni bir savaş istemediklerini vurguladı.

Göstericiler ayrıca Bosna Hersek Savcılığına mektup göndererek ülkede hukukun üstünlüğünü ihlal eden tüm kişi ve tarafların soruşturulmasını talep etti.

Gösteri devam ederken, AB Komisyonu ile AB Konseyi arasındaki meydana "Biz Birlikte Bosnayız" yazılı büyük bir pankart yerleştirildi.

İtalya'da da Bosna Kalplerde Derneği'nin girişimiyle başkent Roma'nın merkezindeki Apostoli meydanında "Bosna Hersek'te Barış" gösterisi düzenlendi.

Ellerinde Bosna Hersek ve İtalya bayraklarıyla toplanan grup, ülkelerinde barışın hakim olması temennisini dile getirdi.

Galib Buljubasic, "Bugün buraya bu gösteriye el vermeye geldim, çünkü biz halk olarak, Bosna'da savaş olmasın istiyoruz ama siyasetçiler büyük sorun yaratıyorlar ve bizi bir başka savaşa sürüklüyorlar." dedi.

Gösteriye katılan Bosna Hersek'in Roma Büyükelçisi Slavko Matanovic de ülkelerine dair endişelerini dile getirmek üzere toplanan Bosna Hersek vatandaşlarına destek için gösteriye iştirak ettiğini söyledi.

Benzer gösteriler, İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsviçre'nin Cenevre kentinde ve İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi.

Bosna Hersek'te de başkent Saraybosna'da "Soykırımın inkarı, ifade özgürlüğü değildir", "Etnik bölgeler, soykırım ve etnik temizliğin ödülü haline gelmemelidir" yazılı pankartlar taşındı.

"Restart" grubunun organize ettiği gösterilerde, AB, uluslararası toplum ve NATO'ya Bosna Hersek'te huzur, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için çağrı da yapıldı.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki gösteri de yüzlerce vatandaşın katılımıyla Özgürlük Meydanı'nda yapıldı. Katılımcılar, "Ülkemizde parçalanma istemiyoruz, normal bir ülkemiz olsun istiyoruz." sloganları attı.

Komşu ülke Karadağ'dan da "Barış için hep birlikte" pankartı açılarak gösterilere destek geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da AB Delegasyon binası önünde toplanan vatandaşlar, "Bosna düşerse, Karadağ da düşer" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Uluslararası toplum, ayrılıkçı ve anayasa karşıtı faaliyetlerde bulunan Sırp Cumhuriyeti yetkililerini geç olmadan durdurmalıdır." ifadesini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Brüksel, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerindeki gösterilerde 'Bosna Hersek'te barış' çağrısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa ülkelerindeki gösterilerde "Bosna Hersek'te barış" çağrısı yapıldı - Son Dakika
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