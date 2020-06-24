Avrupa ülkelerindeki istihdam oranları arttı - Son Dakika

Avrupa ülkelerindeki istihdam oranları arttı

AB ülkeleri içerisindeki 2019 yılı istihdam oranları belli olurken, 20 ile 64 yaş arası kişiler için 2005 yılından bu yana en yüksek istihdamın sağlandığı saptandı.

AB ülkeleri içerisindeki 2019 yılı istihdam oranları belli olurken, 20 ile 64 yaş arası kişiler için 2005 yılından bu yana en yüksek istihdamın sağlandığı saptandı.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı

Medya takip kurumu Ajans Press, istihdam ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl istihdam ile alakalı basına 131 bin 369 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 44 bin 79 adet yansıma tespit edilirken, en konuşulan başlıklar arasında istihdamı arttıracak etkenler tartışıldı. Bununla birlikte istihdam keywordünün yanında en çok sürdürülebilinirlik ve girişimciliğin konuşulduğu görüldü.

GENÇ İSTİHDAM ORANINDA DÜŞÜŞ

Ajans Press'in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, AB ülkeleri içerisindeki 2019 yılı istihdam oranları belli oldu. Böylelikle 20 ile 64 yaş arası kişiler için geçen yıl istihdam oranı yüzde 73,1 olurken, 2005 yılından bu yana en yüksek istihdamın sağlandığı saptandı. Türkiye'de ise geçen yıl bu rakam yüzde 53,8 olarak kaydedildi. Genç istihdam oranlarına bakıldığında da 2019 yılında AB ülkelerindeki oran yüzde 33,5 olurken, ülkemizde 33,1 olarak belirlendi. Türkiye'deki genç istihdam oranı 2018 yılına oranla düşüş gösterirken, 2005 yılından bugüne kadarki en düşük oranın yüzde 28,9 ile 2009 yılında olduğu görüldü.

(İHA)

Avrupa Birliği, Ajans, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa ülkelerindeki istihdam oranları arttı - Son Dakika

Son Dakika

17:59 "Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:02:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa ülkelerindeki istihdam oranları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]