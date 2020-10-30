Avrupa ülkelerinden Libyalı taraflara ateşkes anlaşmasını bağlı kalma çağrısı - Son Dakika

BM, 23 Ekim'de Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Açıklamada, Libyalı taraflara ateşkes anlaşmasının maddelerine bağlı kalma ve uygulanması için çalışma çağrısı yapıldı.

İtalya 'nın Trablus Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından, İtalya, Fransa , Almanya ve İngiltere hükümetlerinin ortak yazılı açıklaması yayımlandı.

Avrupa ülkeleri, Libyalı taraflara imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için çalışma çağrısında bulundu.

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