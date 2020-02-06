Avrupa ülkelerine gidecek öğretmen ve öğrencilere kurum tanıtımları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Avrupa ülkelerine gidecek öğretmen ve öğrencilere kurum tanıtımları yapıldı - Son Dakika

Avrupa ülkelerine gidecek öğretmen ve öğrencilere kurum tanıtımları yapıldı

6 saat önce

Bilecik'te bu yıl içerisinde projeler kapsamında Avrupa ülkelerine gidecek öğrenci ve öğretmenlere çalışma hayatındaki devlet kurumları kendilerini tanıttılar.

Avrupa ülkelerine gidecek öğretmen ve öğrencilere kurum tanıtımları yapıldı, System.String[]

Bilecik'te bu yıl içerisinde projeler kapsamında Avrupa ülkelerine gidecek öğrenci ve öğretmenlere çalışma hayatındaki devlet kurumları kendilerini tanıttılar.


Bilecik Valiliğinin himaye ve desteğinde Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği organizasyonunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Bilecik TSO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, TÜBİTAK, KOSGEB, BEBKA, TSE, Çalışma ve İş Kurumu ve TSO Kurumları Bilecik TSO toplantı salonunda bu yıl projeler kapsamında ögrenci ve öğretmenlere sanayi ve girişimcilikle ilgili çalışma hayatında karşılarına çıkabilecek kurum muadilleri kurum tanıtımlarını görüntülü sunumlarla yaptılar.


Program sonunda öğrenci ve öğretmenler, kurumların yaptıkları işler, verdikleri hibe ve krediler ile Avrupa ülkelerinin çalışma hayatındaki kurumları ile kıyaslama imkanı buldular. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Avrupa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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