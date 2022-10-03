Rusya'nın gazı akışını kesmesiyle ne yapacaklarını şaşırdılar! Çekya'da öğrencilere battaniye dağıtıldı

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşından sonra gıda ve enerji konusunda ciddi sorunlar yaşandı. Rusya, kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine doğal gaz akışını kesti. Avrupa ülkelerinin Rusya ile yaşadığı enerji krizi sonrası Çekya'da, eğitim gören öğrencilere derste üşümemeleri için battaniye dağıtıldı.

KALORİFERLER YANMIYOR

Çekya'daki okullarda doğal gaz tedarikindeki sorunlar nedeniyle kaloriferlerin yakılamadığını öğrenilirken, öğretmenlerin ve öğrencilerin zor şartlar altında eğitim faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

KIŞ TELAŞI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Kış aylarının çok soğuk geçtiği ülkede önümüzdeki haftalarda hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle birlikte nasıl bir ısınma yöntemi uygulanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Halkın da bu konuda endişeli olduğu ifade edildi.