'Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir'

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.



Söz konusu ülkelerde koronavirüs vakalarının hızla yayılmaya devam ettiği belirtilerek artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı.