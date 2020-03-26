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'Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir'
6 saat önce
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.
Söz konusu ülkelerde koronavirüs vakalarının hızla yayılmaya devam ettiği belirtilerek artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:47
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