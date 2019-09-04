Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, yarın İsveç'te başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentinde düzenlenecek organizasyonda 35 ülkeden 458 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye'yi teknik direktör Ali Şahin yönetiminde on altışar erkek ve kadın sporcu olmak üzere 32 tekvandocu temsil edecek.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, İsveç'te takım halinde başarılı olacaklarına inandığını belirterek, "Güçlü bir kadroyla Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceğiz. Tam takım olarak mücadele edeceğiz. Sporcularımız ve teknik ekibimiz iyi bir şekilde bu şampiyonaya hazırlandı. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Takım halinde kürsüde yer alacağımıza inanıyorum. İsveç'ten en iyi sonuçlarla dönerek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ise şunlar:

Erkekler: Görkem Polat (54 kilo), Bilal Küskü (54 kilo), Ahmet Küskü (58 kilo), Mahmut Küskü (58 kilo), Emircan Turan (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Mehmet Kani Polat (68 kilo), Ferhat Muhammet Saroğlu (74 kilo), Nesim Küskü (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Oğuz Tokgöz (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Sergen Curabaz (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo), Muhammed Emin Açıkgöz (+87 kilo)

Kadınlar: Emine Göğebakan (46 kilo), Fatma Keleş (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Havva Nur Çoban (49 kilo), Duygu Kasırga (53 kilo), Elif Ilgın Öztabak (53 kilo), Gülsüm Gültekin (57 kilo), Tuğba Yılmaz (57 kilo), İkra Kayır (62 kilo), Huriye Nur Ergin (62 kilo), Hacer Eyi (67 kilo), Simge Özcan (67 kilo), Huri Korkut (73 kilo), Simge Erensayın (73 kilo), Esra Akbulak (+73 kilo), Beyza Basma (+73 kilo)