Türkiye, Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de başlayan ve 4 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde ümitler kategorisinde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kadınlar 73 kiloda Huri Korkut gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler 58 kiloda Mahmut Küskü bronz madalya aldı.
Şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlarda ise 8 sıklette müsabakalar gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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