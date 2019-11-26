Son Dakika Haberleri: Avrupa uyuşturucu raporuna göre eroin ticaretini Türkiye'deki organize suç örgütleri kontrol ediyor
Son Dakika Dünya Avrupa uyuşturucu raporuna göre eroin ticaretini Türkiye'deki organize suç örgütleri kontrol ediyor - Son Dakika Dünya

Avrupa uyuşturucu raporuna göre eroin ticaretini Türkiye'deki organize suç örgütleri kontrol ediyor

6 saat önce

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi ile EUROPOL tarafından ortak hazırlanan uyuşturucu raporu yayımlandı. Raporda Türkiye ve PKK'dan da bahsediliyor

Avrupa uyuşturucu raporuna göre eroin ticaretini Türkiye'deki organize suç örgütleri kontrol ediyor, System.String[]

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi ile EUROPOL tarafından ortak hazırlanan uyuşturucu raporu yayımlandı.


Raporda eroin başlığı altında Türkiye'ye de yer verildi ve genel olarak Avrupa'ya getirilen eroinin Türkiye'deki organize suç gruplarının (OSG) kontrolünde olduğu kaydedildi. Türkiye'deki OSG'lerin Avrupa'ya eroini toptan getirdiği ancak Balkan, İngiliz, Hollandalı ve Pakistanlı OSG'lerin de kıtanın çeşitli bölgelerinde etkili olduğu belirtiliyor.

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Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:39 
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