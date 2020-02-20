Avrupa Uzay Ajansı, 2 ay yatarak 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa Uzay Ajansı, 2 ay yatarak 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor - Son Dakika Ekonomi

Avrupa Uzay Ajansı, 2 ay yatarak 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor

12 dakika önce

Avrupa Uzay Ajansı 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor. Uzay ajansı bu projeye dahil olanlara yaklaşık 100 bin TL ödeme yapacak.

Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştıran Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bir dizi deneye imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan projeden yeni detaylar geldi.

ESA, 2 ay boyunca yatacak 48 gönüllü aradığını duyurdu. ESA bu sayede günlerce hareketsiz kalacak olan astronotların vücudundayaşanan değişimleri önceden saptamayı umuyor. Projeye katılanlar yaklaşık 100 bin TL kazanacak.

TUVALET İHTİYACINA BİLE İZİN YOK

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu proje kapsamında Fransa merkezliMedes kliniği ile iş birliği yapan ESA, gönüllülerin tuvalet ihtiyacı için bile yerlerinden kalkmalarına izin vermeyecek.

100 BİN TL ÖDENECEK

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, projede yer alacak gönüllülere 12.500 sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödenecek.

Avrupa Uzay Ajansı, 2 ay yatarak 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor
Avrupa Uzay Ajansı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:40 
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