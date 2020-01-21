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Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu
6 saat önce
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay toprağından oksijen elde etmenin bir yöntemini buldu. Bu sayede Ay'a astronot göndermenin maliyeti önemli bir oranda azalabilir
Ay'a yapılan insanlı uzay görevleri için en büyük ihtiyaçların başında oksijen geliyor. Ancak Ay atmosferinde oksijen bulunmaması nedeniyle astronotların tüm yolculuk boyunca kullanacakları oksijeni de yanlarında götürmeleri gerekiyor.
Bu problem için bir çözüm üretmeye çalışan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay toprağından oksijen elde etmenin bir yöntemini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32
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