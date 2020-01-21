Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu - Son Dakika Dünya

Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu

6 saat önce

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay toprağından oksijen elde etmenin bir yöntemini buldu. Bu sayede Ay'a astronot göndermenin maliyeti önemli bir oranda azalabilir

Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da topraktan oksijen çıkarmanın yöntemi buldu, System.String[]

Ay'a yapılan insanlı uzay görevleri için en büyük ihtiyaçların başında oksijen geliyor. Ancak Ay atmosferinde oksijen bulunmaması nedeniyle astronotların tüm yolculuk boyunca kullanacakları oksijeni de yanlarında götürmeleri gerekiyor.


Bu problem için bir çözüm üretmeye çalışan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay toprağından oksijen elde etmenin bir yöntemini buldu.

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Avrupa Uzay Ajansı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32 
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