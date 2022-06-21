Avrupa Uzay Ajansı çalışanından astronot olmak isteyenlere tavsiye - Son Dakika
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Avrupa Uzay Ajansı çalışanından astronot olmak isteyenlere tavsiye

21.06.2022 17:42
Avrupa Uzay Ajansı çalışanından astronot olmak isteyenlere tavsiye

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Samantha Cristoforetti, gerçekleştirdiği basın toplantısında astronot olmak isteyenlere tavsiyede bulundu.

Uzay turizmi, havacılık ve uzay şirketleri tarafından insanlığın geleceğini kurtaracak adım olarak nitelendiriliyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu olan Samantha Cristoforetti, gerçekleştirdiği basın toplantısında astronot olmak isteyenlere tavsiye verdi.

Cristoforetti: "Astronot olma hayalinizin peşini bırakmayın."

Jeff Bezos, 20 Temmuz 2021'de dünyada bir ilki gerçekleştirerek tamamı sivillerden oluşan bir ekip ile uzaya çıktı. Öte yandan Elon Musk, gelecekte Mars'ta koloni kurmak istediğini ve insanlığın neslinin tükenmemesi için bunun gerekli olduğunu vurguluyor.

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Eski İtalyan Hava Kuvvetleri Pilotu olan Cristoforetti, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) ESA adına çalışma yürütüyor. Uzay temelli bir işte çalışabilmek için neler yapılması gerektiğinden bahseden Cristoforetti, "Kendinize meydan okumanız her şeyden daha önemli. Düşündüğünüz şeyleri denemenin her zaman iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. İlk başta korkuyor olmanız normal, bu gelişme sürecinde olduğunuzun kanıtı." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Uzay Ajansı çalışanından astronot olmak isteyenlere tavsiye

Yeni zorluklarla mücadele etmenin karakterinizi oluşturmanıza yardımcı olduğunu belirten Cristoforetti, "NASA ve ESA'da çalışmak için zorlu bir süreçten geçeceksiniz. Zoru başarmanızda en büyük motivasyon kaynağınız dünyada sayılı insanın yapabildiği bir mesleğe başvuru yapmanız olmalı." dedi.

Astronot olmak isteyenlere teknik tavsiye de veren Cristoferitti, "Ana uzmanlık alanınız olabilecek birçok farklı şeyi denemelisiniz. Belki bir STEM konusunda veya sporda kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca takım çalışması becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Astronot adaylarında aradığımız en önemli özelliklerden biri takım çalışmasına uyumluluk." ifadelerini kullandı.

2009 yılında astronot eğitimi için seçildikten sonra, Cristoforetti ilk kez 2015 yılında uzay yolculuğu yaptı. Nisan ayında başlayan ikinci görevinde altı aylık bir konaklama için ISS'ye gönderildi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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