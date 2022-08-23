Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri! - Son Dakika
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Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri!

23.08.2022 15:56
Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Jüpiter'in etkileyici görüntülerini paylaştı

Çığır açan James Webb Teleskobu (JWST) uzayın şimdiye kadar görmediğiniz noktalarına bakış atmamızı sağlıyor. Şimdiye kadarki en güçlü uzay teleskobu olma özelliği taşıyan James Webb, şimdiye kadar uzay hakkında birçok bilinmeyeni ortaya koydu. Çok daha uzak diyarları görmemize olanak sağlayan uzay teleskobu aynı zamanda daha yakındaki gök cisimlerini de çok daha net görmemizi sağlıyor. Bunun son örneği ise Jüpiter.

Jüpiter'in muhteşem kutup ışıkları görüntülenti

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen dev gezegenin görüntülerini paylaştı. Webb teleskobunun Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) tarafından çekilen görüntü, gezegenin hem kuzey hem de güney kutuplarının üzerinde oluşan muhteşem kutup ışıklarını gözler önüne seriyor.

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Nefes kesen kutup ışıklarının yanı sıra, gezegenin son derece sönük halkalarını ve daha küçük iki uydusunu da paylaşılan görselde görebilirsiniz. En soldaki parlak nokta gezegenin Amalthea uydusu, orta halkanın sol kenarındaki parlak nokta ise Adrastea uydusu.

Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri!

27 Temmuz'da çekilen görüntü, kızılötesi teknolojisi ve filtreler kullanıldığı için gezegenin rengini ise tam olarak yansıtmıyor. Gezegenin karakteristik 'büyük kırmızı noktası' ve blut tabakası büyük miktarda güneş ışığını yansıttığı için beyaz renk ile karşımıza çıkıyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun sağladığı bu görüntüler Jüpiter hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmamızı sağlıyor. Gökbilimciler, Jüpiter'i inceleyerek Güneş Sistemi'nin ötesindeki diğer dev gök cisimlerinin davranışlarını anlayabileceklerini düşünüyor.

Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri!

2021 yılının Aralık ayında uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta araştırmalarına devam ediyor. Bu güçlü uzay teleskobu sayesinde evrenin oluşumu hakkındaki bazı soru işaretlerine yanıt bulunabileceği düşünülüyor.

Bakalım James Webb Uzay Teleskobu bizlere daha nasıl ufuklar açacak? Peki siz JWST'nin çektiği Jüpiter görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Jüpiter'i hiç böyle görmediniz! 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk' Jüpiter'i hiç böyle görmediniz! 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk' NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin NASA uzayda gerçek bir ses yakaladı! Siz de dinleyin
Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Jüpiter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri! - Son Dakika

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