Jüpiter'in şimdiye kadar çekilmiş en etkileyici görüntüleri!

Çığır açan James Webb Teleskobu (JWST) uzayın şimdiye kadar görmediğiniz noktalarına bakış atmamızı sağlıyor. Şimdiye kadarki en güçlü uzay teleskobu olma özelliği taşıyan James Webb, şimdiye kadar uzay hakkında birçok bilinmeyeni ortaya koydu. Çok daha uzak diyarları görmemize olanak sağlayan uzay teleskobu aynı zamanda daha yakındaki gök cisimlerini de çok daha net görmemizi sağlıyor. Bunun son örneği ise Jüpiter.

Jüpiter'in muhteşem kutup ışıkları görüntülenti

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen dev gezegenin görüntülerini paylaştı. Webb teleskobunun Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) tarafından çekilen görüntü, gezegenin hem kuzey hem de güney kutuplarının üzerinde oluşan muhteşem kutup ışıklarını gözler önüne seriyor.

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Nefes kesen kutup ışıklarının yanı sıra, gezegenin son derece sönük halkalarını ve daha küçük iki uydusunu da paylaşılan görselde görebilirsiniz. En soldaki parlak nokta gezegenin Amalthea uydusu, orta halkanın sol kenarındaki parlak nokta ise Adrastea uydusu.

27 Temmuz'da çekilen görüntü, kızılötesi teknolojisi ve filtreler kullanıldığı için gezegenin rengini ise tam olarak yansıtmıyor. Gezegenin karakteristik 'büyük kırmızı noktası' ve blut tabakası büyük miktarda güneş ışığını yansıttığı için beyaz renk ile karşımıza çıkıyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun sağladığı bu görüntüler Jüpiter hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmamızı sağlıyor. Gökbilimciler, Jüpiter'i inceleyerek Güneş Sistemi'nin ötesindeki diğer dev gök cisimlerinin davranışlarını anlayabileceklerini düşünüyor.

2021 yılının Aralık ayında uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta araştırmalarına devam ediyor. Bu güçlü uzay teleskobu sayesinde evrenin oluşumu hakkındaki bazı soru işaretlerine yanıt bulunabileceği düşünülüyor.

Bakalım James Webb Uzay Teleskobu bizlere daha nasıl ufuklar açacak? Peki siz JWST'nin çektiği Jüpiter görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.