Son Dakika Haberleri: Avrupa Uzay Ajansı Mars'ta milyarlarca yıl önce kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı
Son Dakika Dünya Avrupa Uzay Ajansı Mars'ta milyarlarca yıl önce kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı

Avrupa Uzay Ajansı Mars'ta milyarlarca yıl önce kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı

8 dakika önce

Gelecekte belki de insanoğluna ev sahipliği edecek Mars gezegeninin yüzeyinin 4 milyar yıl önce aslında dünyadan çok da farklı olmadığı ortaya çıktı. Uzay Ajansı Mars'ta milyarlarca yıl önce kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı

Avrupa Uzay Ajansı Mars'ta milyarlarca yıl önce kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı, System.String[]

Gelecekte belki de insanoğluna ev sahipliği edecek Mars gezegeninin yüzeyinin 4 milyar yıl önce aslında dünyadan çok da farklı olmadığı ortaya çıktı.


Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kızıl gezegendeki 700 kilometre uzunluğundaki kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı. Vadinin dünyadaki nehir vadilerine benzerliği şaşırtıcıydı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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