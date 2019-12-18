Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek uzay aracını fırlattı - Son Dakika

ANKARA/SAN Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş dışı gezegenleri (ötegezegen) inceleyecek uzay aracını Güney Amerika'dan fırlattı.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenleri Tanımlama Uydusu (CHEOPS), Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou'daki üsten Rus yapımı Soyuz-Fregat roketiyle uzaya gönderildi.

Görev süresi 3 yıl olarak belirlenen CHEOPS, gezegenleri olduğu bilinen yakın "güneş sistemlerini" inceleyecek ve kütlesi Dünya'dan büyük süper dünyalar ile Neptün arasında bulunan gezegenlere odaklanacak.

CHEOPS'un göndereceği verilerin, bu gezegenlerin kütle yoğunluğunun hesaplanmasına imkan sağlaması umut ediliyor.

Misyonun bilim ekibinin başı İsviçreli astronom ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Didier Queloz, CHEOPS'un şimdiye kadar keşfedilen 4 binden fazla Güneş dışı gezegenin 100 kadarını gözlem kapsamına alacağını, bu gezegenlerin yaşama elverişli olup olmadığını araştıracağını belirtti.

Uzay aracındaki teleskopla Güneş dışı gezegenlerin yoğunluğunu, yarıçapının tespit edilip inceleneceğini, atmosferi olup olmadığına karar verileceğini söyleyen Queloz, "Sadece orada oldukları dışında hiçbir şey bilmiyoruz." dedi.

Soyuz-Fregat roketiyle ayrıca İtalya Uzay Ajansına ait dünya gözlem uydusu da uzaya gönderildi.