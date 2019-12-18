Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek uzay aracını fırlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek uzay aracını fırlattı - Son Dakika

Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek uzay aracını fırlattı

6 saat önce

ANKARA/SAN Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş dışı gezegenleri (ötegezegen) inceleyecek uzay aracını Güney Amerika'dan fırlattı.

Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek uzay aracını fırlattı, System.String[]

ANKARA/SAN Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş dışı gezegenleri (ötegezegen) inceleyecek uzay aracını Güney Amerika'dan fırlattı.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenleri Tanımlama Uydusu (CHEOPS), Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou'daki üsten Rus yapımı Soyuz-Fregat roketiyle uzaya gönderildi.

Görev süresi 3 yıl olarak belirlenen CHEOPS, gezegenleri olduğu bilinen yakın "güneş sistemlerini" inceleyecek ve kütlesi Dünya'dan büyük süper dünyalar ile Neptün arasında bulunan gezegenlere odaklanacak.

CHEOPS'un göndereceği verilerin, bu gezegenlerin kütle yoğunluğunun hesaplanmasına imkan sağlaması umut ediliyor.

Misyonun bilim ekibinin başı İsviçreli astronom ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Didier Queloz, CHEOPS'un şimdiye kadar keşfedilen 4 binden fazla Güneş dışı gezegenin 100 kadarını gözlem kapsamına alacağını, bu gezegenlerin yaşama elverişli olup olmadığını araştıracağını belirtti.

Uzay aracındaki teleskopla Güneş dışı gezegenlerin yoğunluğunu, yarıçapının tespit edilip inceleneceğini, atmosferi olup olmadığına karar verileceğini söyleyen Queloz, "Sadece orada oldukları dışında hiçbir şey bilmiyoruz." dedi.

Soyuz-Fregat roketiyle ayrıca İtalya Uzay Ajansına ait dünya gözlem uydusu da uzaya gönderildi.

Avrupa Uzay Ajansı, Güney Amerika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir
Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Son Dakika Haberleri
22:06 Bilecik'te "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Son Dakika
22:06 Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor - Son Dakika
22:05 HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika
22:04 Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü - Son Dakika
22:04 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Uzay Ajansı, ötegezegenleri inceleyecek uzay aracını fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]