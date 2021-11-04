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Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! - Son Dakika

Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!

04.11.2021 12:09

Avrupa Uzay Ajansı, Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü'nün son fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Tuz Gölü'nün ciddi derecede küçüldüğünün fark edilmesi endişe yarattı. Uzmanlar, gereken önlem alınmadığı takdirde gölün sadece 30 yıl hayatta kalabileceği görüşünde birleşiyor.

Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinin başında gelen Tuz Gölü, günden güne eriyor. Gölün son hali Avrupa Uzay Ajansı tarafından görüntülendi. Fotoğrafa da "Geriye sadece tuz kütlesi kaldı" notu düşüldü. Uzmanlar, Tuz Gölü'nün 30 yıl içinde tamamen yok olacağını söylüyor.

HER YIL GİDEREK KÜÇÜLÜYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan görüntü , gölün şu anda neredeyse tamamen kuruduğunu ve geride yalnızca büyük bir tuz kütlesi bıraktığını ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük tuzlu su göllerinden biri olan Tuz Gölü'nde sular, normalde mevsim değişimiyle birlikte ilerliyor veya geri çekiliyor. Ancak iklim değişikliğinin etkileri ve artan tarım faaliyetleri nedeniyle göl her yıl daha da küçülüyor.

TUZ MADENCİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Göl turistik özelliğinin yanı sıra tuz madenciliği faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de tüketilen tuzun yüzde 60'ını sağlarken, geri kalanı da 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Bu tuz birikintisi, göldeki suyun yenilenmesine bağlı ama göl son yıllarda çarpıcı biçimde küçüldü. Örneğin 2007'de yapılan bir araştırma, Tuz Gölü'nün boyutunun şu anda 40 yıl öncesinin sadece yarısına denk geldiğini ortaya çıkarmıştı.

2021 YAZINDA ÇEKİLDİ

Ağustosta Ege Üniversitesi'nden araştırmacılar da uydu görüntülerini yayımlamış ve Tuz Gölü'ndeki suların 2021 yazında çekildiğini ortaya koymuştu.

Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!

Avrupa Uzay Ajansı, Tuz Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! - Son Dakika


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