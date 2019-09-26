Avrupa ve Alplerin en yüksek noktasındaki buzulda çökme alarmı
24 dakika önce
Avrupa ve Alp Dağları'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'ın tepesindeki buz kütlesinde hareketlilik italya'yı alarma geçirdi. Buzuldaki erimeye bağlı kaymayı gözlem altında tutmak için radar sistemi kuruluyor.
Avrupa'nın ve Alp Dağları'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'ın tepesindeki buz kütlesindeki hareketlilik İtalya'yı alarma geçirdi. Buzuldaki erimeye bağlı kaymanın gözlem altında tutulması için radar sistemi kuruluyor.
İtalya ile Fransa sınırında yer alan 4 bin 808 metre yüksekliğindeki Mont Blanc Dağı'nın İtalya tarafında kalan Planpincieux buz kütlesindeki hareketlilik üzerine bir dizi önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:45
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