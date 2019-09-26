Son Dakika Haberleri: Avrupa ve Alplerin en yüksek noktasındaki buzulda çökme alarmı
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Avrupa ve Alplerin en yüksek noktasındaki buzulda çökme alarmı

24 dakika önce

Avrupa ve Alp Dağları'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'ın tepesindeki buz kütlesinde hareketlilik italya'yı alarma geçirdi. Buzuldaki erimeye bağlı kaymayı gözlem altında tutmak için radar sistemi kuruluyor.

Avrupa ve Alplerin en yüksek noktasındaki buzulda çökme alarmı, System.String[]

Avrupa'nın ve Alp Dağları'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'ın tepesindeki buz kütlesindeki hareketlilik İtalya'yı alarma geçirdi. Buzuldaki erimeye bağlı kaymanın gözlem altında tutulması için radar sistemi kuruluyor.


İtalya ile Fransa sınırında yer alan 4 bin 808 metre yüksekliğindeki Mont Blanc Dağı'nın İtalya tarafında kalan Planpincieux buz kütlesindeki hareketlilik üzerine bir dizi önlem alındı.

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İtalya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:45 
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