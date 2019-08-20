Son Dakika Haberleri: Avrupa ve Asya arası Afganistan bayrağı rengine büründü
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Avrupa ve Asya arası Afganistan bayrağı rengine büründü

54 dakika önce

Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünden dolayı İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Avrupa ve Asya arası Afganistan bayrağı rengine büründü, System.String[]
Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünden dolayı İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Afgan asıllı vatandaşlardan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Afganistan Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde İstanbul'da yer alan bin 510 metre uzunluğunda ki 1988 yapımı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağı renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü. Işıklandırmanın gün sonuna kadar süreceği öğrenilirken İstanbul'da yaşayan Afgan vatandaşlar Türkiye'ye teşekkür ediyor. Yıllardır Beşiktaş'ta yaşayan Zahırshah Amın, "Türk devletine teşekkür ediyorum, bugün bizim istiklal günümüzdü. Bu ikinci köprü de bayrağımız olmuş çok teşekkür ediyorum Türkiye devletine" ifadelerini kullanarak Afganistan bayrağı renklerine bürünen köprünün fotoğrafını çekti. - İSTANBUL
Afganistan, İstanbul, Avrupa, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
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