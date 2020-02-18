Avrupa ve Asya piyasaları Covid-19 ile düştü - Son Dakika
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Avrupa ve Asya piyasaları Covid-19 ile düştü

6 saat önce

Avrupa ve Asya piyasaları Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin 1,868'e virüsten etkilenenlerin sayısının da 72,436 kişiye yükselmesinin ardından düştü.

Avrupa ve Asya piyasaları Covid-19 ile düştü, System.String[]

Avrupa ve Asya piyasaları Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin 1,868'e virüsten etkilenenlerin sayısının da 72,436 kişiye yükselmesinin ardından düştü.

Apple'ın, Covid-19 salgınına bağlı olarak üretim ve talepte yaşanan yavaşlama nedeniyle çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıklaması, ABD ve Asya'dan sonra, açılış öncesi işlemlerde Avrupa borsalarını da düşürdü. Apple, Ocak ayında yaptığı açıklamada Mart'ta sona erecek çeyrekte dünya genelinde cirosunun 63-67 milyar dolar olacağını öngörmüştü.

AVRUPA

Yatırımcıların Covid-19 salgını etkilerini gözlemlemeye devam etmesiyle Avrupa piyasaları açılış öncesi düşüşte.

Avrupa piyasalarında açılış öncesi;

DAX yüzde 0.54,

FTSE 100 yüzde 0.59  düşüşte.

Euro dolar karşısında yüzde 0.02 artışla 1.0837'ye çıkarken, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.12 değer kaybederek 1.2993 düzeyinde.

ASYA

Asya piyasaları Covid-19 salgını sebebiyle çoğunlukla düşüşteyken Nissan CEO'su Makoto Uchida 2019'un son çeyreğinde gelirlerin düşmesini beklediklerini açıkladı.

Asya piyasalarında kapanışa doğru;

Nikkei 225 yüzde 1.40

Hang Seng yüzde 1.39,

KOSPİ yüzde 1.48,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.12

S&P/ASX 200 yüzde 0.16 düşüşte.

Dolar yen karşısında yüzde 0.12 değer kaybederek 109,79 düzeyinde.


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Apple, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:34 Kaynak: DHA
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