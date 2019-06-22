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Avrupa ve Asyalı 'arkadaşlar' bir araya geldi

54 dakika önce

AVRUPA Birliği ERASMUS+ Kapasite Geliştirme Projesi 'FRIENDS'in ikinci toplantısı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Avrupa ve Asyalı 'arkadaşlar' bir araya geldi, System.String[]
AVRUPA Birliği ERASMUS+ Kapasite Geliştirme Projesi 'FRIENDS'in ikinci toplantısı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplam 1 milyon euroya yakın bütçesi olan proje 3 yıl sürecek.

16 ÜNİVERSİTEDEN 40 KATILIMCI

Projenin Avrupalı program ortakları Bulgaristan, Macaristan ve Polonya üniversiteleri ve Asyalı ortakları Malezya, Filipinler, Tayland, Kamboçya ve Bhutan'dan gelen 16 üniversiteyi temsil eden 40 katılımcı İAÜ'de 4 gün boyunca eğitimlere, atölye çalışmalarına ve toplantılara katıldı.

PROJEDE NELER VAR?

İAÜ ve diğer Erasmus program ülkelerinden gelen uzmanlar, Asya üniversitelerine Avrupa yükseköğrenim alanı, buradaki uluslararası eğitim ve araştırmaya yönelik programlar, destekler hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardılar. Projenin daha sonraki aşamalarında uluslararasılaşma konusunda personel ve öğrenci eğitimleri, müfredatta ve kampüste uluslarararasılaşma için çeşitli aktiviteler ve öğrencilerin kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirecek bir online ders oluşturulması da mevcut.

'FRIENDS' HAKKINDA

Kısa adı "FRIENDS" olan Avrupa Birliği ERASMUS+ Kapasite Geliştirme Projesi, Asya ülkelerindeki üniversitelerin uluslararasılaşmasına destek olmayı amaçlıyor. Toplam 1 milyon euroya yakın bütçesi olan proje 3 yıl sürecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
İstanbul, Avrupa Birliği, Erasmus, Avrupa, Güncel
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