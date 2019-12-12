Avrupa ve dünya rekoru kıran Safiye'nin gözü Tokyo'da

Meksika'da elde ettiği derecesiyle Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcı Safiye Sarıtürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği tüfekle "tek hayalim" dediği Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren milli sporcu Safiye Sarıtürk, hem Kocaeli'ndeki milli takım kampında hem de Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun yanındaki atış poligonunda antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

2011'de genç kadınlar dünya ikincisi, 2018'de kadınlarda Avrupa üçüncüsü ve son olarak 18'inci Akdeniz Oyunları atıcılık müsabakaları beşincisi olan Sarıtürk, aynı zamanda "kadınlar Türkiye rekoru" unvanını da elinde bulunduruyor.

Safiye Sarıtürk aynı zamanda 15-26 Mart 2019 tarihlerinde Meksika'da yapılan Trap Skeet Dünya Kupası Trap Karışık Takım müsabakasında kazandığı Avrupa ve dünya rekoruyla adından söz ettirdi.

İlk etapta 2020 Nisan ayında Fransa'da olimpiyat kotası almak için çalışan Sarıtürk, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hayalindeki başarıyı yakalayıp Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Milli atıcı Safiye Sarıtürk, AA muhabirin yaptığı açıklamada, 10 yıldır atıcılık sporuyla uğraştığını, şimdilik güzel giden bir başarı öyküsünün bulunduğunu söyledi.

Spora başladığı günden bu yana hep kendini geliştirerek daha güzel şeyler yapmaya çalıştığını ifade eden Sarıtürk, bu yıl Avrupa ve dünya rekorunun resmen sahibi olmanın da hem gurur hem de mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"İlk final atan Türk kadın sporcuyum"

İlk etapta Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları için "kota" aldığında her şeyin daha da güzel olacağını belirten Sarıtürk, şöyle devam etti:

"Güzel bir çalışma ekibimiz var. İl Müdürlüğümüz inanılmaz güzel bir şekilde destekliyor. Fizyoterapistimiz, psikoloğumuz ve masörümüz her şeyimiz tam. Antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Poligonumuz da yeniden yapılıyor. Olimpik standartlara uygun hale getiriliyor. Şartlar daha da güzelleştiğinde daha güzel başarılara imza atacağız. Hayattaki tek hedefim herkese abartılı gelebilir ama olimpiyat şampiyon olmak benim için çok önemli ve zor da görmüyorum. Olimpiyata gitmek istiyorum. Tek hayalim, tek hedefim olimpiyat. Bu olimpiyata gidemesem bile bir sonraki olimpiyatta madalya alacağımdan eminim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında hediye ettiği dünyanın iyi tüfeklerinden biriyle antrenmanlar yaptığını dile getiren Sarıtürk, bu seneki dünya ve Avrupa rekorunu da bu tüfekle kırdığına dikkati çekti.

Geçen yıl da Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatan milli atıcı Sarıtürk, "Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği tüfek uğur getirdi diyebilirim. Çünkü o günden bugüne çok güzel başarılar yakaladım. Geçen yıl Akdeniz Oyunları'nda ilk final atan Türk kadın sporcuyum. Tüfek geldiğinden beri gerçek güzel başarılara imza attık." dedi.

Sarıtürk, kendilerinin her zaman yanlarında olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Antrenör Halis Salman: "Dünya rekorunu kırarak başarısını taçlandırdı"

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi ve Antrenör Halis Salman ise tüm güçleriyle Safiye'nin başarısı için çalıştıklarına söyledi.

Başarı için başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı olmak üzere herkesten destek aldıklarını dile getiren Salman, "Tek hedefimiz Safiye'nin başarısı. Safiye 2009'da başladı, bugün dünya ve Avrupa rekorunu kırdı. Bu 10 yıllık süreçte bu hale geldi. Başarı tesadüf değildir, çok çalışmayla olur. Safiye, geçen yıl 5 uluslararası yarışmada ülkemizi temsil etti. Bir Avrupa üçüncülüğü var. Bu yıl da 7 uluslararası yarışmada ülkemizi temsil etti. En son Meksika'da dünya rekorunu kırarak başarısını taçlandırdı." dedi.

2020 Nisan ayında Fransa'da olimpiyat kotası müsabakası bulunduğunu ifade eden Salman, orada kotayı aldığında hem şehir hem ülke hem de ailesi ve kendileri adına büyük bir gurur yaşayacaklarını belirtti.

Hakem Muammer Gökahmetoğlu: "Altyapıdan çıkmış önemli bir kızımız"

Atıcılık branşında uluslararası hakem olan Muammer Gökahmetoğlu ise dünyada atıcılığın olimpik bir spor olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın desteği ve alt yapıya verdiği önemle şampiyonların çıktığını anlatan Gökahmetoğlu, "Bunlardan biri Safiye Sarıtürk'tür. Safiye altyapıdan çıkmış önemli bir kızımız. Kadın sporcu olarak Türkiye'de tektir. Olimpiyatlara hazırlanıyor. İnşallah yakın zamanda kota alacaktır. Tüm dualarımız ve gönlümüz onunla birlikte. Safiye'ye sürekli destek oluyoruz. Antrenmanlarına katılıp manevi destek oluyoruz." dedi.