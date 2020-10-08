Avrupa ve dünya şampiyonu milli sporculardan, Azerbaycan askerlerine destek

Azerbaycanlı milli sporcular, Türk ve Azerbaycan Bayrakları ile askerlere moral ziyaretinde bulundu.Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerlemesini sürdürdürürken kick boks milli takım sporcusu ve dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, kick boks Avrupa şampiyonu Nehir Rajabzadeh, kick boks dünya şampiyonu Zabit Samedov, karate dünya şampiyonu Rafael Agayev ve güreş dünya şampiyonu Hacı Aliyev, destek amaçlı askerlerle bir araya geldi. Türk ve Azerbaycan Bayrakları ile askerlere moral ziyaretine giden milli sporcular, yanlarında götürdükleri erzakları vererek desteklerini bir kez daha dile getirdiler.
- Kaynak: DHA
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