Avrupa ve Orta Doğu'nun market zincirleri Antalya'da buluşacak

Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'nun tanınmış market zincirleri ile yaş meyve sebze toptancı firmaları, Antalya'da düzenlenecek "3. Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı"nda bir araya gelecek.

AntExpo Fuarcılık AŞ Genel Müdürü Murat Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın 28-30 Mayıs'ta Antalya'daki ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuar için yurt dışı tanıtım ve pazarlamasına erken başladıklarını belirten Özer, fuarın geçen yıla göre hem katılımcı hem de yurt dışı ziyaretçi sayısı açısından büyüdüğünü kaydetti.

Özer, Türkiye'nin ihracat projesi olarak nitelendirilen fuarın Ege, Batı Akdeniz, Akdeniz ve Uludağ ihracatçılar birlikleri ile Batı Akdeniz ve Çukurova kalkınma ajanslarınca da desteklendiğini aktardı.

Yurt dışı alım heyetlerini daha da geliştirmek istediklerini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Fuarda, yılık ciroları milyarlarca avroya ulaşan Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İspanya, Polonya, Rusya ve Hollanda'daki, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük zincir marketlerini, yaş meyve ve sebze toptancılarını göreceğiz. Katılımcı firmalara 28 Şubat'a kadar başvurmaları halinde yüzde 30 indirim, KOSGEB'den de ilk 50 metrekareye kadar metrekare başına 150 lira finansal destek sağlanacak."

Interfresh Eurasia Fuarı'nın üretici, ihracatçı sektörler ve ilgili bakanlıklar tarafından desteklendiğini bildiren Özer, KOSGEB'in katılımcıya verdiği finansal desteğin de önemli olduğunu dile getirdi.

Fuarda Yunanistan ve İtalya'dan kooperatiflerin de yer alacağına değinen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı alım heyeti çalışmalarına ek olarak Berlin Fruit Logistica Fuarı'nda Yurt Dışı Alım Heyetleri acente sözleşmeleri yenilendi. Hedef pazarlardaki zincir marketler ve büyük toptancılar fuara davet edildi. Yurt dışı tanıtım için dünyanın en büyük yaş meyve sebze platformu Fresh Plaza ile anlaşma imzalandı. Fuarımız, (https://www.freshplaza.de), Hollanda'da (www.agf.nl) ve Fresh Plaza'da ise (www.freshplaza.com) ile tanıtılıyor."