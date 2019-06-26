Son Dakika Haberleri: Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden mor soğan talebi
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Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden mor soğan talebi

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda üretilen, yumuşak, sulu, tatlı ve balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen "mor soğan"a Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda üretilen, yumuşak, sulu, tatlı ve balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen "mor soğan"a Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:18 
Balıkesir, Avrupa, Orta Doğu, Ekonomi
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