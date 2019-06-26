Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden mor soğan talebi
1 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda üretilen, yumuşak, sulu, tatlı ve balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen "mor soğan"a Avrupa, Arap ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:18
'in Erdek
ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda üretilen, yumuşak, sulu, tatlı ve balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen "mor soğan"a Avrupa
, Arap ve Orta Doğu
ülkelerinden talep geldi.
Erdek'te üretilen balık soğanına Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi
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