AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI - Son Dakika

AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI

01.05.2021 09:23

MANİSA'da, ilkbahar aylarında kadınlar tarafından toplanan asma yaprakları, tesislerdeki salamura işleminin ardından Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

MANİSA'da, ilkbahar aylarında kadınlar tarafından toplanan asma yaprakları, tesislerdeki salamura işleminin ardından Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, asma yaprağının, üzümün yanında üreticilere ikinci gelir kaynağı olduğunu belirterek, geçen yıl 476 bin ton yaprağın işlenip, ihracatının gerçekleştirildiğini söyledi.

Manisa'da kadınların asma yaprağı toplama mesaisi başladı. İlkbahar aylarında toplanan üzüm yaprakları, il genelindeki 20 tesiste gerçekleştirilen salamura işleminin ardından dünya sofralarında yer alıyor. Kadınlar tarafından üzüm hasadından önce toplanan asma yaprağı, il genelinde oluşturulan asma yaprağı alım merkezlerine getiriliyor. Buralarda tüccarların aldığı asma yaprakları, tesislerde yaklaşık 5 ay boyunca bekletiliyor. Özellikle Akdeniz ülkeleri tarafından büyük talep gören asma yaprakları, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. İnce ve altının tüysüz olması ile özel tadı ve aroması bulunan asma yaprağı, üzümün yanında üreticiye ikinci gelir kaynağı olurken, geçen yıl 476 bin ton ihracatı yapıldı.

'AŞIRI YAPRAK ALIMINDAN KAÇINILMALI'

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojisi Başkanı Ali Güler, yaprak alımı yapan üretici ve işletmecilere uyarılarda bulunarak, "Salamura yaprak üretimiyle bölgemiz önemli bir potansiyele sahip. Bölgemizin çeşitli yerlerinde yaprak alımları başladı, salamura işlemlerine geçiliyor. Burada yaprağın kalitesi ve son ilaçlama tarihi ile arasındaki süreye dikkat edilmesi gerekir. Yaprak alımı yapılırken, özellikle yaprakların normal boyutlarının 3'te 2'sine geldiği zaman alım yapılması lazım. Normal şartlarda aldığımız yaprakların kilogram adedi 350 ile 500 arasında değişmektedir. Bu aralıklarda alınan yapraklar genelde salamuralık yaprak olma özelliği taşımaktadır. Yaprak alımında aşırı yaprak alımından kaçınılmalı, maksimum alınması gerekilen yaprak yüzde 15 ile yüzde 20 arasında olmasını öneriyoruz" dedi.

'ÜZÜMÜN BAŞKENTİ'

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise meyvenin yanında yaprağının da üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Manisa üzümün başkenti. Türkiye'de Sultaniye çekirdeksiz üzümün yüzde 85'i Manisa'da üretiliyor. Çekirdeksiz kuru üzüm olarak dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Bununla beraber asma yaprağı da dış pazarlarda çok rağbet gören, özellikle son yıllarda 800 bin dekarlık bir alanda üretim yapan 50 bin ailenin ikinci gelir kaynağı oldu. Ülkemiz için de önemli ihracat ürünü olan asma yaprağı gerek yaprak olarak gerekse de sarması olarak, Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere dünyada çok büyük bir talep görmeye başladı. Hazır yemek sanayinin de yemek menüsü arasında yerini aldı. Dolayısıyla asma yaprağına her geçen gün artan bir ilgi var. Üreticilerimiz topladığı asma yapraklarını, ilimizde oluşturulan asma yaprağı alım merkezlerine getiriyorlar. Yurt dışına ihracat yapan üreticilerimiz, buralardan asma yapraklarını alarak gerek salamura gerekse de yaprak sarma olarak ihracata konu ediyorlar. İlimizde daha çok kavanozlarda salamura olarak ihracatı yapılıyor. Üzümle birlikte önemli bir gelir kaynağımız oldu. Geçen yıl itibarıyla ilimizdeki 20 işletmemiz, 476 bin ton ihracat gerçekleştirdi. Bu durum Manisa Sultaniye çekirdeksiz üzümün yaprak özelliğinden de kaynaklanıyor. Yaprak; ince, altı tüysüz, kendine göre tadı ve aroması olan bir yaprak. Üzümde meyve olarak İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Japonya ve Jamaika'ya kadar ihraç ediyoruz. Asma yaprağında ise daha çok ilgiyi Akdeniz ülkelerinden görüyoruz. Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere gönderiyoruz. Bunun yanında Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihracatımız söz konusu."

AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI
AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI

Orta Doğu, İlkbahar, Akdeniz, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVRUPA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE, ÜZÜMDEN SONRA MANİSA YAPRAĞI İHRACATI - Son Dakika


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