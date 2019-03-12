Son Dakika Haberleri: Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava üssü İstanbul olacak

Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava üssü İstanbul olacak

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı.

Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava üssü İstanbul olacak, System.String[]
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı. Konferansa katılan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy, proje ile Avrupa ve Ortadoğu merkez hava üssünün İstanbul olacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:55 

Tahran, Avrupa, İstanbul, Orta Doğu, Ekonomi
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