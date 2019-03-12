Avrupa ve Ortadoğu’nun merkez hava üssü İstanbul olacak
1 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı.
İran
'ın başkenti Tahran
'da düzenlenen uluslararası konferansta Gökyüzü İpek Yolu
Projesi'nin ilk duyurusu yapıldı. Konferansa katılan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy, proje ile Avrupa
ve Ortadoğu merkez hava üssünün İstanbul
olacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:55
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