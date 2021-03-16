Avrupa veri öncesi yüksek açıldı

Avrupa genelindeki önde gelen borsalarda endeksler, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya verilerinin açıklanması öncesinde, yeni güne artıda başladı.

Borsalarda yatırımcılar ayrıca, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in, iki ülkenin gelecekteki olası işbirliklerine ilişkin görüşmelerini de yakından izledi.