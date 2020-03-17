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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, koronavirüs nedeniyle organizasyonları erteledi
6 saat önce
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm organizasyonları erteledi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında CEV, tüm organizasyonları erteleme kararı aldı.
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