Avrupa Voleybol Konfederasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonki CEV organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kovid-19 ile mücadele sürecinde acil servislere "gereksiz başvurular" azaldı

Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım

UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak

Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek

Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir

CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil