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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonki CEV...
6 saat önce
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonki CEV organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonki CEV organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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