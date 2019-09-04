Son Dakika Haberleri: Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup...
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Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup...

4 saat önce

Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup..., System.String[]

Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. - İSTANBUL

Hollanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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