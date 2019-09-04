Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup...
4 saat önce
Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. - İSTANBUL
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu Ruhani: üçüncü adımı açıklayacağız Şampiyon güreşçi Tevfik Kış vefat etti Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi