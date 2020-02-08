Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF), Türkiye Wushu Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF), Türkiye Wushu Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı - Son Dakika Spor

Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF), Türkiye Wushu Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı

6 saat önce

Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF), Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 ülkenin üyeliğini, korsan federasyon kurma gerekçesiyle askıya aldı.

Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF), Türkiye Wushu Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı, System.String[]

Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF), Türkiye'nin de içinde yer aldığı 8 ülkenin üyeliğini, korsan federasyon kurma gerekçesiyle askıya aldı.


Daha önce Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda minik sporcuların otel köşelerinde perişan haldeki fotoğraflarının yer almasıyla gündeme gelen Wushu Federasyonu'nda Başkan Vekili Abdurrahman Ayküz'ün girişimleriyle Belçika, Slovenya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de yer aldığı alternatif bir Avrupa Federasyonu kurulduğu iddiaları kamuoyunda yer almıştı. Bunun üzerine Avrupa Wushu Federasyonu da karşı harekete geçti.


Avrupa Wushu Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilgilerimize göre kendisini Avrupa Wushu Federasyonu olarak adlandıran bir grup kuruldu. Hala EWUF'a kayıtlı olan bu ismin kullanılmasına aldanmayın, bu isim biz değiliz. Bu eylem hem IWUF Anayasası hem de EWUF Anayasası ile çelişmektedir. Bu durum, böyle bir kuruluşun içinde yer alanların üyeliğinin askıya alınması cezasını gerektirmektedir. Etkilenen ülkelerin sporcularının bu durumdan etkilenmeyeceğine de emin olun. EWUF bayrağı altında, resmi şampiyonalarda yarışmalarına izin verilecektir. İsmimizi kullanarak federasyon kuranlardan Türkiye Wushu Federasyonu'nun üyeliğini askıya alıyoruz. Sonuç olarak:


1. Askıya alınan üye federasyonlardan EWUF'da görev alan herhangi bir kişinin görevi bu belge ile askıya alınır.


2. Türkiye Wushu Federasyonu herhangi bir EWUF etkinliğine katılamaz. Ancak bu ülkelerden gelen sporcuların EWUF bayrağı altında bağımsız sporcular olarak yarışmasına izin vereceğiz. Amacımız her zaman sporcuyu korumaktır" denildi - İSTANBUL

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
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