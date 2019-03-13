Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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