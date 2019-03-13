Son Dakika Haberleri: Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

2 saat önce

Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı, System.String[]
Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:15 

Fransa, İtalya, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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