Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı
2 saat önce
Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:15
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