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Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında 2021'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında 2021'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

18.01.2022 10:59
Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında 2021'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 ton 150 kilogram kimyasalın da yurda girişi engellendi.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 ton 150 kilogram kimyasalın da yurda girişi engellendi.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala ile Kırklareli'ndeki Dereköy gümrük kapılarında 2021 yılında da uyuşturucu kaçakçılarına geçit verilmedi.

Gümrük kapılarında yürütülen çalışmalarda 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 ton 150 kilo kimyasalın da yurda girişi önlendi.

Ayrıca gümrük kapılarında yaklaşık 700 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların arasında uydu takipli tasmalar, bilgisayar ve oto yedek parçaları, akıllı saatler, cep telefonu ve yedek parçaları, güneş gözlükleri ve trüf mantarı gibi pek çok ürün yer aldı.

Kapıkule başta olmak üzere gümrük kapılarında kaçak sigara ve içkinin ülkeye sokulmasına engel olundu. Operasyonlarda 9 milyon kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Gelişmiş teknoloji önemli rol oynadı

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarda, alanında uzman narkotim ekipleri, X-ray operatörleri ve narkotik dedektör köpek idarecileri ile istihbarat ekiplerinin özverili çalışmaları fark yarattı.

Gerçekleştirilen risk analizi, hedefleme, arama ve kontrol faaliyetlerinde son teknoloji ürünü bilgi sistemleri, teknik cihazlar ve dedektör köpekler, personelin en büyük yardımcısı oldu.

Yararlanılan sistemler ve teknik cihazlar arasında kara kapıları taşıt takip programı, istihbarat bilgi sistemi, ihbar takip programı gibi bilgi sistemleri ve kapalı devre kamera sistemleri, araç takip sistemleri, X-ray tarama sistemleri başı çekti.

Ayrıca Hamzabeyli'de 4, Dereköy'de 3, Kapıkule'de 4 ve İpsala'da 2 narkotik dedektör köpeği uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadı.

Kapıkule'de görevli, saklanan paraları bulmak üzere eğitilen dedektör köpeğin yanı sıra İpsala'da görevli "çay-tütün dedektör köpeği" bu alanlarda yapılan yakalamalarda önemli rol oynadı.

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Uyuşturucu, Kırklareli, Hamzabeyli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında 2021'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'ya açılan gümrük kapılarında 2021'de 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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