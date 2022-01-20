Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından geçen yıl 8 milyon yolcu giriş ve çıkış yaptı - Son Dakika

Türkiye'den Avrupa'ya açılan gümrük kapılarından 2021 yılında 8 milyon bin 769 yolcu giriş ve çıkış yaptı.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'ndeki Dereköy gümrük kapıları yoğun bir yılı geride bıraktı.

Gümrük kapılarından geçen yıl 4 milyon 42 bin 571 yolcu giriş, 3 milyon 959 bin 198 yolcu da çıkış yaptı.

Kovid-19 nedeniyle birçok ülkenin sıkı tedbirler uyguladığı 2020 yılında gümrük kapılarından 6 milyon 136 bin 78 yolcu giriş ve çıkış yaparken, bu rakam 2021 yılında yüzde 30 artışla 8 milyon bin 769'a ulaştı.

Yolcu hareketliliğinin en yoğun olduğu nokta, 5 milyon 393 bin 780 yolcu giriş ve çıkışıyla Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı Kapıkule oldu.

Kapıkule'yi 1 milyon 253 bin 872 yolcu sayısıyla Hamzabeyli, 643 bin 191 yolcu sayısıyla Dereköy, 618 bin 553 yolcu sayısıyla İpsala ve 92 bin 373 yolcu sayısıyla Pazarkule takip etti.

Araç giriş ve çıkışı da arttı

Gümrük kapılarından 2021 yılında giriş ve çıkış yapan tır ve araç sayısı da artış gösterdi.

Avrupa'ya yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından olan gümrük kapılarından geçen yıl 1 milyon 425 bin 753 tır giriş ve çıkış yaptı.

Tır hareketliliğinin en yoğun olduğu nokta, 875 bin 752 giriş ve çıkış sayısıyla Kapıkule oldu. Kapıkule'yi 374 bin 485 giriş ve çıkışla Hamzabeyli, 175 bin 516 giriş çıkışla İpsala izledi.

Kovid-19'a rağmen 2020 yılında tır giriş ve çıkış sayıları 2019'a oranla yüzde 2 artış gösterirken, 2021 yılında bu artış bir önceki yıla oranla yüzde 32 olarak kaydedildi.