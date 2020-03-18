Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı - Son Dakika

Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı

EDİRNE - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı.

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın talimatı gereğince, Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır" denildi. Açıklamanın devamında, "Yunanistan anakarasından, Yunan adalarından ülkemize deniz vasıtasıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferler karşılıklı geçici olarak durdurulmuştur. Yukarıda değinilen hudut kapılarından veya deniz vasıtasıyla ülkemize giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18.03.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren izin verilmeyecektir. Bu önlemler, Türk, Yunan ve Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacaktır. Ülkemizde oturma iznine sahip olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da oturma iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir. Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir. Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. Dış ticaret, Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarınca belirlenen usuller çerçevesinde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.