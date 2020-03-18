Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu - Son Dakika
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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demir yolu sınır kapıları, saat 24.00 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılacak.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demir yolu sınır kapıları, saat 24.00 itibarıyla yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılacak. Yunanistan'a deniz araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığı da geçici olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valilikleri ve ilgili kurumlara gönderilen genelge ile Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demir yolu sınır kapılarının saat 24.00'den itibaren kapatılacağı açıklandı. Genelgenin ardından Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkeyi ve halkı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde kara ve deniz sınırımız bulunan Yunanistan ve Bulgaristan ile ilgili tedbirlerin alınmasının zorunla hale geldiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda; Yunanistan sınırındaki İpsala Kara Hudut Kapısı, Pazarkule Kara Hudut Kapısı, Uzunköprü Demiryolu Hudut Kapısı, Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Kara Hudut Kapısı, Kapıkule Demiryolu Hudut Kapısı, Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı, Dereköy Kara Hudut  Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Yunanistan anakarasından, Yunan adalarından ülkemize deniz vasıtalarıyla yapılan yolcu taşımacılığına yönelik seferler karşılıklı geçici olarak durdurulmuştur.  Yukarıda değinilen hudut kapılarından veya deniz vasıtalarıyla ülkemize giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18.03.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren izin verilmeyecektir. Bu önlemler, Türk, Yunan ve Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde     uygulanacaktır. Ülkemizde oturum iznine sahip olan Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir. Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir. Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. Dış Ticaret, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları'nca belirlenen usuller çerçevesinde devam edecektir."


Bulgaristan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:56 Kaynak: DHA

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