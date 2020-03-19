Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu -1 - Son Dakika

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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu -1
6 saat önce
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu -1.
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu -1
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:55 Kaynak: DHA
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