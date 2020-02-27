Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 'korona' tedbirleri - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında, koronavirüs tedbirleri alındı. Sınır Kapılarında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi, sınır kapılarında UMKE ekipleri görevlendirildi.

Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemleri kapsamında, gümrük görevlilerine ve personellere, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenler dağıtıldı. Sınır Kapılarında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi, sınır kapılarında UMKE ekipleri görevlendirildi.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılarak, binlerce ölüme neden olan koronavirüs salgını devam ederken, İran'da da ölümlerin yaşanması üzerine Türkiye, bu ülke ile sınır kapılarını kapatarak, önlemler aldı.

Türkiye, doğu sınırlarında tedbirler devam ederken, ülkenin batıya ve Avrupa'ya açılan Pazarkule, İpsala, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında da koronavirüs önlemleri alındı. Gümrük kapılarındaki görevli personellere maske ve eldivenler dağıtıldı.

Öte yandan, dün Yunanistan'ın Selanik kentinde, bir süre önce İtalya seyahati yaptığı açıklanan bir kadında koronavirüs teşhisi konulmasının ardından kendisi ve ailesinin karantinaya alındığı belirtilmişti. Bulgaristan resmi kaynaklarına göre ise ülkede henüz bir vakaya rastlanılmadığı belirtildi.

Pazarkule başta olmak üzere sınır kapılarından giriş yapan vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından kontroller gerçekleştiriliyor. Nereden geldikleri ile ilgili bilgiler alan ekipler, vatandaşların ateşlerini de ölçüyor.

(Koray Ustabaşı/İHA)