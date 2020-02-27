Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi - Son Dakika

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi

EDİRNE'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemleri kapsamında görevlilere, maske ve eldivenler dağıtılarak, önlem alındı. Sınır Kapılarında İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi, UMKE ekipleri görevlendirildi.

Çin'den dünyaya yayılarak ölümlere neden olan koronavirüs salgını devam ederken, İran'da da ölümlerin yaşanması üzerine Türkiye, bu ülke ile sınır kapılarını kapatarak, sıkı önlemler aldı. Türkiye, doğu sınırlarında önlemleri en üst seviyeye çıkarırken, Edirne'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Pazarkule, İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapılarında da koronavirüs önlemleri alındı. Gümrük kapılarındaki görevli personellere maske ve eldivenler dağıtıldı.

Sınır kapılarındaki önlemler kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele birimi de aktif hale getirildi. UMKE ekipleri de sınır kapılarında önlem aldığı görüldü.

YUNANİSTAN'DA GÖRÜLDÜ

Türkiye'ni batı komşularından Yunanistan'ın Selanik kentinde İtalya'ya gidip dönen bir kadında koronavirüs görülüp, karantinaya alınırken, Bulgaristan'da virüsü rastlanmadı. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda gümrük ve polis görevlileri, Türkiye'ye giriş yapan araçları tek tek kontrolden geçiriyor. Görevliler araçlardaki yolculara bir hastalıkları olup olmadığını sorduktan sonra işlemlerini yapıyor.

Edirne'deki sınır kapılarında tüm önlemlerin alındığını belirten yetkililer, şüpheli bir vakaya rastlanılmadığını söyledi. Olası bir olumsuzluğa karşı Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi 'referans hastane' olarak belirlenerek, tedbirler alındı.